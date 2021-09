TORONTO, Ohio — L’Ontario signalait vendredi 848 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès liés au virus.

Le ministère de la Santé a précisé que 78 % de ces nouvelles infections concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

On indiquait par ailleurs que 361 personnes étaient hospitalisées avec la COVID-19, dont 92 % n’étaient pas complètement vaccinées. On comptait 177 malades aux soins intensifs à cause du virus, dont seulement 8 % étaient entièrement vaccinés.

Le ministère de la Santé affirme que 84,1 % des Ontariens de plus de 12 ans ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 77,7 % ont eu les deux doses. Au total, 21 098 125 doses de vaccin ont été administrées en Ontario.