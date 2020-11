L’Ontario signale 1009 cas, une sous-estimation causée par un problème technique

TORONTO — L’Ontario a signalé mardi 1009 nouveaux cas de COVID-19, mais le gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une sous-estimation causée par un problème technique.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a affirmé que le problème signifiait aussi que le bilan de cas de la veille avait été surestimé.

Mme Elliott a indiqué que les nouvelles données incluaient 497 nouveaux cas à Toronto, 175 dans la région de Peel et 118 dans la région de York.

La province a aussi recensé 14 autres décès liés au coronavirus.

Il y a 1082 cas résolus de plus et près de 27 100 tests ont été réalisés depuis le plus récent rapport quotidien.

Au total, l’Ontario a recensé 106 510 cas depuis le début de la pandémie, dont 90 074 ont été résolus. Un total de 3519 Ontariens sont morts des complications liées à la COVID-19.