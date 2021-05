L’Ontario signale 1095 nouveaux cas de COVID-19 et 23 décès liés au virus

TORONTO — L’Ontario a signalé mercredi 1095 nouveaux cas de COVID-19 et 23 décès de plus liés au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a annoncé qu’il y avait 257 nouveaux cas à Toronto et 215 dans la région de Peel.

Elle a indiqué qu’il y avait également 123 nouveaux cas dans la région de Durham et 101 dans la région de York.

Les données de mercredi reposent sur plus de 24 000 tests complétés.

Le ministère de la Santé a dit que 1073 personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19, dont 672 sont en soins intensifs et 469 sont sous respirateur.

La province a annoncé que 135 308 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées depuis le décompte de mardi, pour un total de plus de 8,3 millions de doses.

Pendant ce temps, l’organisme de surveillance budgétaire de l’Ontario a publié mercredi un rapport sur les dépenses du gouvernement en soins de longue durée.

Le Bureau de la responsabilité financière a affirmé que le nouveau rapport est basé sur les estimations des dépenses de la province pour 2021-2022.

Il a indiqué que le rapport identifie les principaux enjeux financiers, y compris la promesse du gouvernement d’ajouter et de réaménager 30 000 lits de soins de longue durée.

Le rapport examine également la promesse du gouvernement progressiste-conservateur d’augmenter la quantité moyenne de soins directs quotidiens par résident.

En novembre dernier, le gouvernement a promis d’établir une nouvelle norme qui permettrait aux résidents de CHSLD de recevoir en moyenne quatre heures de soins directs par jour.

Le premier ministre Doug Ford s’est engagé à atteindre cette nouvelle norme d’ici 2024-2025 et a déclaré que la province devra embaucher des «dizaines de milliers» de plus de personnel de soutien, d’infirmières auxiliaires et d’infirmières pour fournir des soins.