L’Ontario signale 1607 nouveaux cas de COVID-19 et cinq nouveaux décès liés au virus

L’Ontario a signalé samedi 1607 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès dus au virus.

Le ministère de la Santé a indiqué que 654 des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, tandis que 89 personnes ont un statut vaccinal inconnu.

Les chiffres s’appuient sur 42 205 tests effectués.

La province dit que 146 personnes sont en soins intensifs en raison de la COVID-19, dont 94 personnes sous respirateurs.

L’Ontario affirme que 80 % des résidents âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et 85 % ont reçu au moins une dose.

La province a confirmé 48 cas du variant Omicron, et les bureaux de santé locaux indiquent qu’ils enquêtent sur d’autres cas possibles.