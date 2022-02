L’Ontario signale 19 décès et une baisse des hospitalisations liés à la COVID-19

TORONTO — La situation continue de s’améliorer sur le front sanitaire en Ontario.

Les autorités ont signalé 1056 hospitalisations, 135 de moins que la veille, liées à la COVID-19. Elles ont recensé 324 patients aux soins intensifs.

Le nombre des décès supplémentaires s’élève à 19.

Les autorités ont enregistré 2244 nouveaux cas confirmés de COVID-19, bien que le nombre réel soit probablement plus élevé en raison des limites d’accès aux tests de dépistage PCR, réservés à des clientèles prioritaires.

Selon les données publiées par le ministère de la Santé, environ 11 % des Ontariens admissibles âgés de 5 ans et plus n’auraient pas été vaccinés.

Un peu plus de cinquante-sept pour cent de la population adulte a reçu une dose de rappel. Depuis vendredi, les jeunes âgés de 12 à 17 ans peuvent aussi recevoir une dose de rappel s’ils ont reçu une deuxième dose, il y a six mois ou plus.

En raison du jour de la Famille, un jour férié en Ontario, les données ne seront pas mises à jour, ce lundi.