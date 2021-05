L’Ontario signale 3424 nouveaux cas de COVID-19 et 26 autres décès

TORONTO — L’Ontario signale jeudi 3424 nouveaux cas de COVID-19 et 26 autres décès liés au virus.

De ces 3424 nouveaux cas, 958 étaient recensés à Toronto, 900 dans la région avoisinante de Peel et 291 dans celle de York. On signalait aussi 175 nouveaux cas dans la région de Durham et 155 à Hamilton. Les données de jeudi sont basées sur plus de 54 100 tests effectués en Ontario.

Le ministère de la Santé affirme que 1964 personnes étaient hospitalisées jeudi à cause du nouveau coronavirus, dont 877 aux soins intensifs et 600 sous respirateur.

L’Ontario affirme que 141 038 doses d’un vaccin COVID-19 ont été administrées depuis le rapport de mercredi, pour un total de plus de 5,7 millions jusqu’ici. Mais des associations qui représentent des milliers de travailleurs de la santé soutiennent que leurs membres devraient avoir la priorité pour la deuxième dose lorsqu’ils sont en contact avec des patients hospitalisés avec la COVID-19.

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, le Syndicat canadien de la fonction publique et le Syndicat international des employés des services affirment qu’ils ont demandé au gouvernement d’accélérer l’administration de la deuxième dose pour ces travailleurs, mais n’ont reçu aucun engagement.

Les travailleurs de la santé faisaient partie à l’origine des groupes à privilégier pour une première dose du vaccin. Mais en raison de pénuries d’approvisionnement, le gouvernement ontarien, comme d’autres provinces, a prolongé l’intervalle entre les deux doses — de 21 jours à quatre mois.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré qu’on pourra éventuellement réduire cet intervalle pour tous les Ontariens à mesure que la province recevra plus de vaccins.

Le gouvernement ontarien s’attend à ce que 65 % des adultes reçoivent leur première dose d’ici la fin du mois de mai. À compter de jeudi, tous les Ontariens de 50 ans et plus peuvent réserver un rendez-vous.

Le gouvernement a aussi annoncé mercredi que ceux qui ont des problèmes de santé à haut risque, ainsi que certains employés qui ne peuvent pas travailler à domicile, sont désormais admissibles au vaccin. Ces travailleurs admissibles comprennent ceux des secteurs de l’éducation, des garderies, de l’alimentation et de la fabrication.