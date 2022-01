L’Ontario signale 3448 hospitalisations de COVID-19, dont 505 aux soins intensifs

TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 3448 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 505 patients aux soins intensifs.

Il s’agit d’une hausse de 228 hospitalisations et de 28 patients aux soins intensifs depuis le bilan de mardi. Le gouvernement affirme que 265 patients aux soins intensifs sont sous respirateurs, une hausse de 15 par rapport à mardi.

Il y a eu 46 décès supplémentaires liés au coronavirus en Ontario.

Le gouvernement ontarien a signalé 9783 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que ce bilan est probablement plus élevé, puis que le dépistage est limité.

Les données provinciales montrent que 82 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin et 87 % ont reçu au moins une dose. Chez les 12 ans et plus, 92 % des Ontariens ont reçu au moins une dose.

Le ministre de l’Éducation et le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario doivent préciser mercredi en conférence de presse les préparatifs en vue de la réouverture des écoles lundi prochain.

Le gouvernement ontarien avait annoncé le 3 janvier que le retour en classes était reporté au 17 janvier, au plus tôt. Le cabinet du premier ministre Doug Ford a annoncé lundi soir que les écoles rouvriraient effectivement le 17 janvier.

Le lendemain, les syndicats d’enseignants et des parents ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité du plan de retour en classes, car le gouvernement n’offre pas de tests PCR aux élèves et aux enseignants, à moins qu’ils ne deviennent symptomatiques à l’école même.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a assuré mardi que le gouvernement faisait tout ce qu’il pouvait «pour améliorer la ventilation, fournir des équipements de protection individuelle de haute qualité et élargir l’accès à la vaccination».