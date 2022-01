L’Ontario signale 3595 hospitalisations, dont 579 aux soins intensifs

TORONTO — La situation n’est pas rose dans les hôpitaux ontariens.

Les autorités ont rapporté dimanche 3595 hospitalisations en lien avec la COVID-19. Parmi ces patients, 579 sont aux soins intensifs.

Ce bilan est inférieur aux 3957 signalés la veille, mais la ministre de la Santé, Christine Elliot, a fait remarquer que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui transmette un bilan pendant le week-end.

La province a déploré 40 nouveaux décès liés au coronavirus.

Le nombre de patients nécessitant un respirateur est passé de 340 à 319.

Les autorités ont enregistré 10 450 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que ce bilan est probablement plus élevé, puisque le dépistage s’adresse dorénavant à des clientèles prioritaires.

Les données provinciales indiquent que 82,4 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et 88,2 % ont reçu au moins une dose.

Le nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus 5,53 millions.