L’Ontario signale 3871 nouveaux cas de COVID-19 et franchit la barre des 8000 morts

TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 3871 nouveaux cas de COVID-19 et franchissait la barre des 8000 morts depuis le début de la pandémie.

La province signalait 41 nouveaux décès liés à la COVID-19, pour un bilan cumulatif dans cette province de 8029 morts depuis mars 2020.

Le ministère de la Santé indique que 2248 personnes étaient hospitalisées de la COVID-19 jeudi, dont 884 aux soins intensifs et 620 sous respirateur.

Des 3871 nouveaux cas recensés jeudi, 1172 se trouvaient à Toronto, 901 dans sa banlieue de Peel et 392 dans celle de York. On comptait également 292 nouveaux cas dans la région de Durham et 147 à Ottawa. Les données de jeudi sont basées sur plus de 56 900 tests terminés.

L’Ontario affirme par ailleurs que 120 567 doses d’un vaccin COVID-19 ont été administrées depuis le rapport de mercredi, portant le total provincial à plus de cinq millions de doses jusqu’ici.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, et la solliciteuse générale, Sylvia Jones, doivent annoncer jeudi une mise à jour du plan de vaccination en Ontario. Le premier ministre Doug Ford est toujours en isolement préventif après une exposition possible au coronavirus au sein de sa garde rapprochée.