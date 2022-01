L’Ontario signale 3957 hospitalisations et 42 décès liés àvla COVID-19

TORONTO — L’Ontario compte 3957 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 558 aux soins intensifs.

La situation sur le front hospitalier continue de s’aggraver dans la province voisine du Québec. Le nouveau bilan représente une augmentation de 143 hospitalisations. Les unités de soins intensifs s’occupent de 31 patients de plus que la veille.

Le nombre de patients ayant besoin d’un respirateur est passé de 288 à 319.

On a enregistré 10 732 nouveaux cas de COVID-19, mais la Santé publique rappelle que ce bilan est probablement plus élevé, puisque le dépistage s’adresse dorénavant à des clientèles prioritaires.

Les données provinciales montrent que 82,2 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et 88 % ont reçu au moins une dose.

Le nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus 5,4 millions.