L’Ontario signale 4026 hospitalisations et 47 décès liés à la COVID-19

TORONTO — L’Ontario signale que 4026 patients sont actuellement hospitalisés à cause de la COVID-19, dont 600 aux soins intensifs.

La veille, les autorités rapportaient 4144 hospitalisations, dont 590 aux soins intensifs.

La ministre de la Santé Christine Elliot a précisé que 44 % de ces patients étaient initialement entrés à l’hôpital pour des raisons autres que la COVID-19, mais ont été déclarés positifs après leur admission.

Les autorités ont aussi déploré 47 décès supplémentaires.

L’Ontario rapporte 6473 nouveaux cas de COVID-19, mais Santé publique Ontario rappelle que le nombre est probablement plus élevé en raison d’une politique actuelle limitant l’accès aux tests de dépistage.

Environ 89 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 83 % en ont reçu deux.

Le nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus de 5,95 millions.