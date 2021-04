L’Ontario signale 4212 nouveaux cas et 32 décès, mais aussi 136 695 doses de vaccins

TORONTO — L’Ontario signale mercredi 4212 nouveaux cas de COVID-19 et 32 autres décès liés au virus.

Le ministère de la Santé indique que 2335 personnes sont hospitalisées avec le nouveau coronavirus, dont 790 aux soins intensifs et 566 sous respirateur

Des 4212 nouveaux cas signalés, 1249 étaient recensés à Toronto, 771 dans sa banlieue immédiate de Peel et 386 dans celle de York. On signalait également 276 nouveaux cas à Hamilton et 214 dans la région de Durham. Les données de mercredi sont basées sur près de 51 900 tests effectués en Ontario.

L’Ontario rapporte par ailleurs que 136 695 doses de vaccins ont été administrées depuis la mise à jour quotidienne de mardi, pour un bilan total de 4 131 882 doses de vaccin administrées jusqu’ici dans la province.

On apprenait tard mardi soir que le premier ministre Doug Ford s’était placé en isolement préventif, après qu’un membre de son équipe avec lequel il était en contact étroit eut été déclaré positif à la COVID-19.

Un communiqué publié par son cabinet tard mardi précise que M. Ford a obtenu un résultat négatif à son test de dépistage. Le premier ministre observera toutes les directives sanitaires, assure-t-on, mais il participera toujours aux séances d’information avec les autorités et aux communications avec la population.