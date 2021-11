L’Ontario signale 454 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès

TORONTO — L’Ontario a signalé mercredi 454 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès liés au virus.

Le ministère de la Santé précise que 55 % des nouvelles infections concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

On indique par ailleurs que 243 personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 75 % qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut vaccinal n’est pas connu.

On recensait 136 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, dont 88 % ne sont pas vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Le gouvernement indique que 88,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin et que 85,2 % en ont reçu deux.