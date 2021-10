L’Ontario signale 511 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès

TORONTO — L’Ontario signalait lundi 511 nouveaux cas de COVID-19 et deux nouveaux décès.

On comptait 159 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19, mais ce ne sont pas tous les hôpitaux qui rapportent ces statistiques la fin de semaine.

Le gouvernement précisait aussi depuis quelque temps le nombre de nouveaux cas et de patients aux soins intensifs en fonction du nombre de personnes vaccinées et non vaccinées dans la province, mais le ministère de la Santé a indiqué qu’en raison d’un problème technique, ces données n’étaient pas encore disponibles lundi.

Plus de 86 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 81 % ont reçu deux doses.

On apprenait par ailleurs lundi que la députée conservatrice Lindsey Park était écartée de ses fonctions d’adjointe parlementaire au procureur général, parce qu’elle n’a pas été tout à fait transparente sur son statut vaccinal.

Elle avait obtenu une exemption médicale pour éviter la vaccination, alors que le leader du gouvernement en Chambre, Paul Calandra, croyait jusqu’à tout récemment qu’elle était vaccinée. La députée demeure cependant au sein du caucus conservateur.