L’Ontario signale 512 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès, dont un chez les jeunes

TORONTO — Une personne de moins de 20 ans fait partie des 12 nouveaux décès liés à la COVID-19 signalés en Ontario mercredi.

Une porte-parole de la ministre de la Santé Christine Elliott a offert ses condoléances, au nom du gouvernement, à la famille du défunt, mais n’a pas révélé plus d’informations sur ce cas, par respect pour la vie privée.

L’Ontario signalait mercredi 512 nouveaux cas de COVID-19, dont plus de 60 % concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

On comptait par ailleurs 274 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 133 aux soins intensifs. Seuls 14 % des patients aux soins intensifs avaient été entièrement vaccinés.

Le gouvernement indique que 88,8 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin et 85,7 % sont pleinement vaccinés.