L’Ontario signale 580 nouveaux cas de COVID-19 et deux morts supplémentaires

TORONTO — L’Ontario a signalé dimanche 580 nouveaux cas de COVID-19 et deux morts supplémentaires liées au virus.

La ministre de la Santé de la province, Christine Elliot, a affirmé que 407 de ces cas touchent des personnes qui ne sont pas entièrement immunisées, ou dont le statut vaccinal est inconnu. Les 173 autres infections touchent des personnes adéquatement vaccinées.

La ministre a ajouté qu’il y avait 163 patients aux soins intensifs à cause de la COVID-19, dont 107 sous respirateurs.

Le ministère a indiqué que 86,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, et 81,3 % sont adéquatement vaccinés.