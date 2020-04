L’Ontario signale 634 nouveaux cas de COVID-19 et 54 décès

TORONTO — L’Ontario signale jeudi 634 nouveaux cas de COVID-19 et 54 décès additionnels.

Cela porte le nombre total de cas dans la province à 12 879 — une augmentation de 5,2 % comparativement à mercredi.

Le total inclut 713 décès et 6680 guérisons.

La province a par ailleurs prolongé plusieurs ordonnances d’urgence qui arrivaient à échéance.

Ces ordonnances signifient que la fermeture des parcs et des aires de loisirs, des lieux de travail non essentiels et des restaurants se poursuivra jusqu’au 6 mai, au minimum.

La prolongation maintient également en place des restrictions qui obligent le personnel à travailler dans une seule maison de retraite ou de soins de longue durée.