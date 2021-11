L’Ontario signale 661 nouveaux cas de COVID-19 et six décès supplémentaires

TORONTO — L’Ontario a signalé samedi 661 nouveaux cas de COVID-19 et six autres décès liés au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 388 de ces nouveaux cas sont des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou qui ont un statut vaccinal inconnu.

Elle a indiqué que 273 cas concernent des personnes entièrement vaccinées.

Il y a 131 patients aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 118 qui ne sont pas entièrement immunisés ou dont le statut vaccinal est inconnu.

La province calcule que 85 % des résidents âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et que 88 % ont reçu au moins une dose.

Les données viennent après les dernières projections pandémiques de la Table consultative scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario, qui indiquent que le taux d’occupation des soins intensifs augmentera probablement en Ontario au cours des prochains mois, tout comme le fera le nombre de cas.

