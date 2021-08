L’Ontario signale 694 nouveaux cas de COVID-19, mais aucun décès supplémentaire

L’Ontario signalait lundi 694 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès lié au virus.

Le ministère de la Santé a précisé que 76 % des personnes nouvellement infectées n’étaient pas complètement vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu. Ces bilans sont basés sur 18 561 tests effectués.

Lundi, 160 patients étaient aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19, une hausse de deux par rapport à la veille; 93 patients étaient sous respirateurs, une baisse de cinq.

Le ministère indique que 83 % des Ontariens de 12 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin et 76 % ont reçu les deux doses.

Le gouvernement dit avoir administré 17 767 doses de vaccin depuis la dernière mise à jour quotidienne, pour un total de plus de 20,7 millions de doses administrées jusqu’ici.