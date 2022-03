L’Ontario signale 707 hospitalisations et 5 autres décès dus à la COVID-19

L’Ontario signale samedi 707 hospitalisations liées à la COVID-19 et 157 patients aux soins intensifs.

Il s’agit d’une hausse de 40 hospitalisations depuis vendredi, mais une baisse de quatre patients aux soins intensifs.

Cinq autres décès dus à la COVID-19 ont été déplorés en Ontario.

La province enregistre également 2754 nouveaux cas de COVID-19, mais le médecin-hygiéniste en chef de la province a déjà précisé que le nombre réel est probablement plus élevé, car l’accès aux tests PCR est limité à des clientèles prioritaires.

La province en avait enregistré 2761, vendredi.

Les autorités affirment que près de 90 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin, et 86,4 % ont reçu au moins deux doses. Selon les données, plus de 7,1 millions de personnes ont aussi reçu une dose de rappel.