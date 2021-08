L’Ontario signale 781 nouveaux cas de COVID-19 et 17 décès supplémentaires

L’Ontario rapporte vendredi 781 nouveaux cas de COVID-19 et 17 décès supplémentaires.

Selon les autorités, 14 de ces décès sont survenus il y a plusieurs mois, mais ne sont signalés que maintenant à la suite d’un nouvelle mise à jour des données.

La ministre de la Santé Christine Elliot a indiqué que 634 des personnes infectées n’étaient pas vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu.

Ces données s’appuient sur les résultats de 30 063 tests.

On recense 562 756 cas et 9489 décès depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont indiqué que 158 patients étaient hospitalisés pour une maladie grave liée à la COVID-19, sept de moins que la veille. On comptait 87 patients placés sous un respirateur, deux de moins que jeudi.

Près de 83 % des résidants de l’Ontario âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 75 % ont reçu les deux doses.