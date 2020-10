L’Ontario signale 934 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès

TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 934 nouveaux cas de COVID-19 et 10 nouveaux décès dus au virus. La province avait enregistré mercredi 834 nouvelles infections et cinq nouveaux décès.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 420 nouveaux cas avaient été recensés à Toronto, 169 dans la région de Peel, 95 dans la région de York et 62 à Ottawa.

Les autorités affirment avoir effectué 35 621 tests depuis le dernier rapport quotidien et avoir un arriéré de 40 074 tests. Au total, 322 personnes sont hospitalisées en Ontario en raison de la COVID-19, dont 77 aux soins intensifs.

L’Ontario a également signalé 99 nouveaux cas de COVID-19 liés aux écoles, dont au moins 55 parmi les élèves. Ces chiffres portent le nombre d’écoles ayant signalé au moins un cas à 581, sur les 4828 écoles financées par l’État.

Le gouvernement de l’Ontario devrait publier jeudi de nouvelles projections sur l’évolution de la pandémie. Le premier ministre Doug Ford a toutefois déclaré mercredi que cette modélisation montrera que le nombre de nouvelles infections quotidiennes va «dans la bonne direction».

Les projections précédentes, publiées il y a un mois, prévoyaient que la province enregistrerait 1000 nouveaux cas par jour à la mi-octobre. L’Ontario a dépassé ce seuil la fin de semaine dernière, mais les bilans ont diminué depuis.

Un mariage douteux

Par ailleurs, des responsables de la santé publique au nord de Toronto affirment que 46 cas de COVID-19 ont été liés à un grand mariage.

La direction de la santé publique de la région de York a précisé que le mariage avait eu lieu à Vaughan et que les festivités s’étaient déroulées pendant deux jours, le mercredi 14 octobre et le dimanche 18 octobre. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes.

Les responsables ont dit avoir été prévenus du premier cas confirmé associé au mariage lundi. Depuis, ils en ont identifié 46 au total jusqu’ici, la majorité d’entre eux dans la région de Peel, à l’ouest de Toronto.

Toute personne ayant assisté à ces noces est invitée à s’isoler jusqu’à lundi prochain, deux semaines après les célébrations.