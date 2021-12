L’Ontario signale lundi 3784 nouveaux cas de COVID-19 mais aucun autre décès

TORONTO — L’Ontario signalait lundi 3784 nouveaux cas de COVID-19, mais aucun nouveau décès lié au coronavirus, alors que tous les adultes pouvaient maintenant réserver leur troisième dose de vaccin dans cette province.

Le ministère de la Santé précise que près des trois quarts des nouveaux cas de COVID-19 concernaient des personnes qui étaient vaccinées. Il y avait lundi 164 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19, soit cinq de plus que la veille; là-dessus, 109 patients étaient sous respirateurs, six de plus que dimanche.

Le gouvernement indique que 81 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 86 % ont reçu les deux doses. Chez les 12 ans et plus, 91 % des Ontariens ont reçu au moins une dose. Chez les enfants, 37 % des jeunes de cinq à onze ans ont reçu leur première dose.

Le gouvernement a d’ailleurs commencé à offrir lundi des troisièmes doses aux Ontariens de 18 à 49 ans – environ 10,5 millions de personnes – à condition que trois mois se soient écoulés depuis leur deuxième dose. Et les places se sont envolées très rapidement lundi matin.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré lundi matin que plus de 125 000 rendez-vous avaient été réservés via le portail en ligne du gouvernement à 10 h — et ce chiffre n’inclut pas les places réservées dans les pharmacies, les bureaux de santé publique locaux et d’autres canaux.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux qui s’étaient connectés en ligne pour réserver une place lundi matin ont fait état d’une file d’attente virtuelle de plus d’une heure. D’autres ont déclaré que les premiers rendez-vous qu’ils pouvaient trouver les amenaient à plus d’un mois, tandis que d’autres encore ont indiqué qu’aucun rendez-vous n’était disponible dans leur région.

Environ 15 minutes après l’ouverture, lundi matin, les responsables de la santé publique à Ottawa ont déclaré que toutes les places disponibles avaient été prises. Santé publique Ottawa a toutefois rappelé sur Twitter que les rendez-vous peuvent être pris dans les pharmacies locales. Les pharmacies ont en effet pu commencer à offrir ces doses de rappel vendredi.

La santé publique de la région de Niagara avait déjà indiqué dimanche soir que tous les rendez-vous de rappel pour lundi et mardi avaient été pris. Le bureau de santé publique a déclaré qu’il fournirait une mise à jour une fois que d’autres plages horaires seraient ajoutées.

De nouvelles restrictions de santé publique sont aussi entrées en vigueur en Ontario. Depuis dimanche, les restaurants, commerces, gymnases et autres installations intérieures doivent réduire leur capacité d’accueil à 50 %. Les rassemblements privés à l’intérieur sont limités à un maximum de 10 personnes, tandis que 25 personnes peuvent se réunir à l’extérieur.