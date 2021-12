TORONTO — L’Ontario signale mardi 928 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès dus au virus.

Le ministère de la Santé précise que près de 57 % des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le ministère indique que 165 personnes sont aux soins intensifs avec une maladie grave liée à la COVID-19, dont 95 sous respirateurs. Il y avait aussi lundi deux patients de la Saskatchewan dans les hôpitaux de l’Ontario, dont l’un aux soins intensifs.

Le gouvernement indique que 80 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 84 % ont reçu au moins une dose.

Ces nouveaux bilans sont publiés alors que la table consultative scientifique de l’Ontario se prépare à publier mardi une nouvelle modélisation sur l’évolution projetée de la pandémie dans cette province, à quelques semaines des Fêtes.