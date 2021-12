TORONTO — L’Ontario signale mercredi 1009 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès dus au virus.

Le ministère de la Santé précise que la moitié des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. La moyenne sur sept jours est de 1007 nouveaux cas quotidiens.

On comptait 155 patients aux soins intensifs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 97 sous respirateurs. Le ministère indique que près de 85 % des patients aux soins intensifs n’étaient pas entièrement vaccinés ou avaient un statut vaccinal inconnu.

Il y avait aussi mardi deux patients de la Saskatchewan atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux de l’Ontario, dont un aux soins intensifs.

Un réseau hospitalier de Kingston a indiqué qu’il devra transférer des patients dans d’autres régions pour la première fois depuis le début de la pandémie, après une forte augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19. La région de Kingston a enregistré mardi un nombre sans précédent de 389 cas actifs.

Les données provinciales montrent que 85 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 80 % ont reçu les deux doses.

Les scientifiques qui conseillent le gouvernement de l’Ontario sur la COVID-19 devraient publier incessamment leurs recommandations sur les tests de dépistage rapide.

Le directeur scientifique de la Table consultative, Peter Juni, a déjà indiqué qu’il était logique d’utiliser plus souvent ces tests rapides dans les écoles, les lieux de travail et les lieux de rassemblement, mais aussi dans la population en général.

De nombreux intervenants demandent que ces tests soient plus largement disponibles à mesure que les cas de COVID-19 augmentent.

Par ailleurs, le gouvernement ontarien prolonge jusqu’en juillet prochain son programme temporaire de congés de maladie. Ce programme, qui devait expirer à la fin de décembre, offre à tous les travailleurs trois jours de congé de maladie payé.

Le gouvernement a déclaré que ces jours peuvent être utilisés pour passer un test de dépistage de la COVID-19, s’isoler en attendant les résultats ou se faire vacciner.