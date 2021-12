L’Ontario signale mercredi 1808 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès

TORONTO — Alors que le gouvernement de l’Ontario s’apprête à faire une annonce sur les troisièmes doses, cette province signalait mercredi 1808 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès dus au virus.

On n’avait pas vu un tel bilan de nouveaux cas quotidiens depuis le 22 mai dernier, vers la fin de la «troisième vague». En comparaison, on signalait mardi 1429 nouveaux cas dans cette province.

L’Ontario comptait mercredi 154 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19, une baisse de huit patients par rapport à la veille. Là-dessus, 102 patients étaient sous respirateurs, une hausse de quatre depuis mardi. Le ministère de la Santé précise que 80 % de ces patients aux soins intensifs ne sont pas entièrement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Les données provinciales indiquent que 81 % des Ontariens de cinq ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin et 86 % ont reçu au moins une dose. Chez les 12 ans et plus, 88 % ont reçu une dose et 91 % sont pleinement vaccinés.

Le premier ministre Doug Ford doit procéder à 14 h mercredi à une annonce concernant la campagne d’administration des troisièmes doses, afin de lutter contre le variant Omicron, qui se propage rapidement. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que tous les Ontariens de 50 ans et plus sont devenus admissibles pour cette dose de rappel.

Le médecin-hygiéniste en chef de la province, Kieran Moore, a indiqué mardi que le nouveau variant deviendra bientôt dominant en Ontario et que tous les nouveaux cas devraient être traités dorénavant comme s’il s’agissait effectivement de l’Omicron.

Le docteur Moore a aussi précisé qu’il formulerait des recommandations au gouvernement Ford sur de nouvelles directives sanitaires provinciales qui tiendraient compte de ce variant, à quelques jours de Noël.