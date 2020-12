L’Ontario signale mercredi 2408 nouveaux cas de COVID-19 et 41 décès de plus

TORONTO — L’Ontario s’attend à recevoir environ 53 000 doses du nouveau vaccin Moderna d’ici la fin du mois.

Le premier ministre Doug Ford a indiqué mercredi que le nouveau vaccin contre la COVID-19, qui vient d’être approuvé par Santé Canada, «changera la donne» dans la lutte contre la pandémie en Ontario.

Une porte-parole de la ministre de la Santé a déclaré que la province s’attendait à recevoir les premières doses du Moderna la semaine prochaine; elles seront d’abord destinées à des foyers de soins de longue durée. La porte-parole a indiqué que la province travaillait avec les bureaux régionaux de santé publique sur un plan pour commencer ensuite à administrer les vaccins dans les foyers de soins de longue durée au cours de la première semaine de janvier.

M. Ford rappelle que le vaccin de Moderna peut être transporté plus facilement que celui de Pfizer-BioNtech — le seul autre vaccin approuvé par Santé Canada — et c’est pourquoi il sera d’abord distribué dans des foyers de soins de longue durée. Le premier ministre a déclaré que d’autres groupes prioritaires, y compris les communautés autochtones et les résidents de maisons de retraite, recevront aussi bientôt le vaccin de Moderna.

«Nous faisons un pas de plus vers la fin de cette terrible pandémie», a dit M. Ford à propos de l’approbation du vaccin de Moderna au Canada, tout en notant la nécessité pour les citoyens de continuer à suivre les consignes de santé publique «en attendant l’arrivée de nouveaux vaccins».

Juste avant le «reconfinement»

L’Ontario a commencé à administrer le vaccin de Pfizer-BioNtec aux travailleurs de la santé le 14 décembre. Le gouvernement a toutefois précisé que les vaccins ne devraient pas être plus largement accessibles au grand public avant le mois d’avril.

Les premières doses du vaccin de Moderna devraient donc arriver peu de temps après le «reconfinement» de l’Ontario, le lendemain de Noël, dans le but de maîtriser la flambée croissante des cas de COVID-19.

L’Ontario signalait mercredi 2408 nouveaux cas de COVID-19 et 41 décès supplémentaires dus au coronavirus. Des 2408 nouveaux cas de COVID-19, 629 ont été enregistrés à Toronto, 448 dans la région de Peel, 234 dans Windsor-Essex et 190 dans la région de York.

Le ministère de la Santé indique que 1002 personnes sont actuellement hospitalisées pour la COVID-19. De ce nombre, 275 personnes sont aux soins intensifs et 186 sont sous respirateurs. La moyenne sur sept jours pour les nouvelles infections en Ontario est actuellement de 2304 cas.

Le reconfinement, qui commencera le 26 décembre, doit durer 28 jours pour le sud de l’Ontario, mais devrait être levé deux semaines plus tôt, le 9 janvier, pour le nord de la province, moins gravement touché.

Toutes les entreprises non essentielles seront fermées, les rassemblements à l’intérieur seront interdits, les salles à manger des restaurants fermées, et toutes les écoles devront offrir un enseignement à distance la première semaine de 2021. Les Ontariens sont par ailleurs invités à rester chez eux autant que possible.