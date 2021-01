TORONTO — L’Ontario signale mercredi 2655 nouveaux cas de COVID-19 et 89 autres décès liés au virus.

De ces 2655 nouveaux cas, 925 sont signalés à Toronto, 473 dans sa banlieue de Peel et 226 dans celle de York. On recense également 179 nouveaux cas dans le comté de Windsor-Essex et 129 dans la région de Niagara.

On a administré 13 784 doses d’un des vaccins depuis la dernière mise à jour quotidienne. Au total, 237 918 doses ont été administrées dans cette province jusqu’ici.

Plus de 54 300 tests ont été effectués depuis le dernier rapport quotidien. Par ailleurs, 3714 autres cas ont été résolus, pour un total de 212 897 depuis le début de la pandémie. On déplore depuis mars dernier 5568 décès liés à la COVID-19.

Des contraventions dans des magasins

Le ministre du Travail de l’Ontario a par ailleurs déclaré mercredi que 25 contraventions aux mesures sanitaires avaient été données dans des magasins à grande surface à l’issue d’un blitz d’inspections au cours de la fin de semaine.

Le ministre Monte McNaughton a précisé que les magasins avaient notamment reçu des contraventions pour ne pas avoir appliqué les règles de distanciation et de port du masque.

Selon le ministère, 242 magasins ont reçu la visite d’inspecteurs dans la région de Toronto et Hamilton en fin de semaine; 76 contraventions ont été données, la plupart résolues avec des ordres d’amélioration.