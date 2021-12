L’Ontario signale plus de 1000 cas de COVID-19 pour une deuxième journée consécutive

L’Ontario a signalé samedi plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 pour une deuxième journée consécutive.

La province a enregistré 1053 nouveaux cas samedi et a ajouté huit décès à son bilan.

Le ministère de la Santé a indiqué que 494 des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, tandis que 60 concernent des personnes dont le statut vaccinal est inconnu.

Il y a 284 personnes hospitalisées avec la COVID-19, dont 160 personnes qui sont dans des unités de soins intensifs.

Parmi les personnes aux soins intensifs, 136 personnes ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Les données provinciales révèlent que 84,4 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 80,5 % sont complètement vaccinés.

