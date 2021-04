L’Ontario signale plus de 6000 nouveaux cas de COVID-19 en deux jours

La situation continue de partir en vrille en Ontario qui rapporte plus de 6000 nouveaux cas de COVID-19 et 39 décès au cours des deux derniers jours.

Les autorités ont annoncé avoir identifié vendredi 3000 cas et 3089 la veille. Elles n’avaient pas dévoilé de nouvelles données au cours du Vendredi Saint.

La ministre de la Santé Christine Elliot a dit que Toronto et la région avoisinante de Peel demeuraient les secteurs les plus touchés par le coronavirus. Elle a aussi signalé de bonnes augmentations à Hamilton et à Ottawa.

Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 796 sur l’ensemble du territoire. Il y avait 451 patients aux soins intensifs, dont 261 sous respirateur.

Des mesures de confinement plus sévères sont entrées en vigueur samedi dans l’ensemble de la province. Tous les services de soins personnels, les gymnases et les salles intérieures des restaurants sont fermés. Les écoles et la plupart des commerces peuvent rester ouverts, mais doivent limiter leurs capacités.

Les autorités signalent que 147 749 doses de vaccins ont été administrées depuis le précédent bilan présenté jeudi pour un total de 2,42 millions.