L’Ontario signale près de 4500 nouveaux cas en deux jours et 78 autres décès

TORONTO — L’Ontario rapporte près de 4500 nouveaux cas de COVID-19 en deux jours et un total de 78 autres décès liés au coronavirus.

La province a indiqué que 2553 nouvelles infections avaient été recensées mardi, et 1939 la veille, pour un total de 4492 cas.

L’Ontario a aussi signalé 37 nouveaux décès dimanche, et 41 lundi.

Les données provinciales sur la COVID-19 n’ont pas été publiées lundi en raison des vacances des Fêtes.

Selon les chiffres présentés mardi, 895 cas ont été recensés à Toronto, 496 dans la région de Peel, 147 à Windsor-Essex, 144 à Hamilton et 142 dans la région de York.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 34 112 tests avaient été effectués lundi et 39 565 la veille.

Pendant ce temps, les vaccinations contre la COVID-19 en Ontario devraient reprendre leur rythme après avoir été réduites pendant les congés.

La province a indiqué que cinq cliniques de vaccination étaient ouvertes dimanche, 10 étaient de retour en action lundi, et que l’ensemble des sites devraient reprendre les vaccinations mardi.

Une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que plus de 13 200 vaccins avaient été administrés en Ontario du début de l’opération jusqu’à lundi après-midi.

Alexandra Hilkene a affirmé que le ministère s’attendait à ce que 90 000 doses soient injectées dans 19 hôpitaux dans les prochains jours.

L’obligation de stockage à une température extrêmement froide du vaccin de Pfizer-BioNTech signifie qu’il sera principalement administré dans les hôpitaux, tandis que le vaccin de Moderna, plus récemment approuvé, sera envoyé dans des foyers de soins de longue durée et dans des communautés plus éloignées.

Des détracteurs ont déploré la pause des vaccinations pendant les vacances, affirmant que la province ne pouvait pas se permettre de ralentir le rythme.

Mme Hilkene a affirmé que la COVID-19 avait créé des problèmes de personnel dans les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux de l’Ontario.

«En conséquence, pendant les vacances, les sites hospitaliers administrant les vaccins ont demandé à fonctionner selon des horaires légèrement modifiés, reconnaissant les défis que les vacances peuvent avoir sur les niveaux de personnel dans les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée», a-t-elle déclaré.