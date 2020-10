L’Ontario signale un sommet de 978 cas; Halton ne veut pas serrer la vis

TORONTO — L’Ontario signalé samedi un sommet quotidien de 978 nouveaux cas de COVID-19. Le bilan de la province s’est également alourdi de six décès liés au nouveau coronavirus.

La plupart des nouvelles infections ont été rapportées dans les quatre zones chaudes de l’Ontario: Ottawa, Toronto et les régions avoisinantes de Peel et de York, où un resserrement des mesures sanitaires a été imposé au cours des deux dernières semaines.

Les chiffres de samedi font aussi état d’un grand nombre de cas dans d’autres régions du Grand Toronto, qui pourraient être ramenées à la deuxième étape du plan de déconfinement provincial.

Les régions de Toronto et de Peel ont respectivement enregistré 348 et 170 nouveaux cas dans les dernières heures. La région avoisinante de Durham dénombre pour sa part 51 nouveaux cas et la région de Halton, 21 nouveaux cas.

Le premier ministre Doug Ford a indiqué que son gouvernement se penchera lundi sur la situation et sur la marche à suivre à Halton, à Duram et dans d’autres secteurs où l’on observe une résurgence du virus.

Une groupe de politiciens de Halton demandent aux autorités sanitaires de ne pas y imposer de nouvelles restrictions, faisant valoir que le système hospitalier de la région a encore la capacité de recevoir plus de patients.

Une lettre signée par des dirigeants municipaux et provinciaux rattachés à la région demande au médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le docteur David Williams, de cibler les activités et les endroits à haut risque plutôt que de ratisser large avec de nouvelles directives pour limiter la propagation de la COVID-19.