L’Ontario signale une baisse aux soins intensifs, mais un peu plus d’hospitalisations

TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 608 patients aux soins intensifs avec la COVID-19 et 4016 personnes hospitalisées avec le coronavirus.

Les chiffres des soins intensifs sont en légère baisse, de 18 patients, par rapport à mardi, tandis que les hospitalisations ont légèrement augmenté, de huit personnes.

Il y a eu 89 autres décès liés au virus, mais certains se sont produits au cours des trois dernières semaines et trois il y a plus d’un mois, indique le gouvernement.

Par ailleurs, 57 % des foyers de soins de longue durée en Ontario connaissaient des éclosions de COVID-19 mercredi.

Le gouvernement ne communique pas de données sur les cas de COVID-19 dans les écoles, mais 195 écoles signalaient mardi plus de 30 % des élèves et du personnel absents et quatre écoles étaient fermées.

On enregistrait mercredi en Ontario 5368 nouveaux cas de virus, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel de cas est probablement plus élevé en raison des modifications apportées à la politique de dépistage PCR, maintenant réservée à des clientèles prioritaires.

D’ailleurs, les exploitants et le personnel des garderies demandent mercredi au gouvernement de prendre des mesures pour rendre ces milieux plus sécuritaires, notamment en rétablissant l’admissibilité de ces employés aux tests PCR.

Dans une lettre ouverte au premier ministre, des dizaines d’exploitants de garderies, de groupes de travailleurs et d’experts en santé publique demandent également que le gouvernement fournisse suffisamment de purificateurs d’air HEPA pour équiper chaque salle de classe et espaces communs dans les plus de 5000 garderies en Ontario.