TORONTO — L’Ontario signale vendredi 256 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès liés au virus.

Le ministère de la Santé précise que 39 nouveaux cas étaient signalés dans la région de Waterloo, 38 dans la région de Peel et 36 à Toronto. On comptait également 18 nouveaux cas dans la région de Grey Bruce et 17 à Hamilton. Ces données sont basées sur près de 26 600 tests effectués.

Le ministère de la Santé indique aussi que 284 personnes étaient aux soins intensifs à cause du virus, dont 202 sous respirateur. Le gouvernement dit avoir administré un nombre record de 246 393 doses d’un vaccin depuis le rapport de jeudi, pour un total de plus de 13,5 millions jusqu’ici.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé vendredi matin qu’il permettra à un plus grand nombre d’Ontariens de devancer leur deuxième dose. À compter de samedi matin, les jeunes de 12 à 17 ans qui vivent dans des «zones chaudes» du variant Delta pourront devancer leur deuxième dose. Les adultes ontariens qui avaient reçu en première dose un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) pourront devancer leur deuxième rendez-vous lundi. Ce changement signifie qu’environ 1,5 million d’Ontariens seront admissibles pour devancer leur deuxième dose.

Le gouvernement estime que 76 % des Ontariens ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de 30 % sont pleinement vaccinés. Les deuxièmes doses devaient à l’origine être données après quatre mois en Ontario, mais le gouvernement a raccourci cet intervalle, en fonction de l’offre et du risque du variant Delta, plus contagieux. Les bureaux régionaux de santé publique couvrant Durham, Halton, Hamilton, Peel, Porcupine, Simcoe-Muskoka, Toronto, Waterloo, Wellington-Dufferin-Guelph et York sont considérés comme des «zones chaudes» pour ce variant.