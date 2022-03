Ford assure que l’Ontario est prête à faire face à une hausse des hospitalisations

TORONTO — L’Ontario est prête à faire face à une augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations, a soutenu vendredi le premier ministre Doug Ford, mais il n’a pas encore indiqué s’il devrait alors remettre en place des mesures sanitaires.

On signalait vendredi en Ontario 667 hospitalisations liées à la COVID-19, un indicateur en hausse pour une deuxième journée consécutive.

L’Ontario a également signalé 2761 nouveaux cas de COVID-19, mais le médecin-hygiéniste en chef de la province a déjà précisé que le nombre réel est probablement 10 fois plus élevé, car l’accès aux tests PCR est limité à des clientèles prioritaires.

Les experts en santé publique utilisent aussi en Ontario les données sur les eaux usées pour suivre l’activité de la COVID-19. Or, ces chiffres suggèrent que les cas sont en augmentation en Ontario depuis le début et le milieu du mois de mars.

M. Ford a déclaré vendredi que l’Ontario avait adopté une approche de déconfinement très prudente. Il a rappelé que son gouvernement avait été l’un des derniers en Amérique du Nord à laisser tomber l’obligation du masque dans la plupart des milieux – un assouplissement entré en vigueur lundi dernier. Mais lorsqu’on lui a demandé en conférence de presse, vendredi, s’il remettrait en vigueur certaines restrictions sanitaires pour répondre à une nouvelle vague, le premier ministre ne s’est pas prononcé.

«Continuons à nous assurer que nous avançons de manière prudente, a-t-il dit. On en reparlera s’il y a lieu — Dieu nous en garde.»

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a rappelé de son côté que le médecin-hygiéniste en chef avait déjà prédit que l’activité du coronavirus augmenterait à mesure que les restrictions sanitaires seraient assouplies.

«Nous sommes convaincus que nous avons les capacités dans nos hôpitaux pour pouvoir prendre soin de toute personne qui a besoin d’un lit d’hôpital ou qui doit être aux soins intensifs», a-t-elle déclaré.

Mais la ministre a soutenu que cette augmentation était déjà à prévoir, «donc ce n’est pas du tout une surprise pour nous».

«Déclaration dangereuse»

M. Ford et Mme Elliott ont assuré que l’Ontario était bien placée pour faire face à l’augmentation des cas, grâce à une capacité hospitalière robuste, à la disponibilité de traitements antiviraux et aux taux élevés de vaccination dans la population.

L’Ontario peut atteindre une occupation de 3000 lits aux soins intensifs, a déclaré M. Ford vendredi. Mais le médecin de première ligne Michael Warner estime que ce n’est pas si simple.

«Ceux d’entre nous qui travaillent aux soins intensifs savent que d’aller jusqu’à 3000 patients, c’est non seulement impossible, mais c’est aussi une affirmation dangereuse», a écrit le docteur Warner, intensiviste à l’hôpital Michael-Garron de Toronto.

«Ça donne la fausse assurance que nous avons la main-d’œuvre pour gérer une telle poussée. Et souvenez-vous aussi qu’environ 30 % des patients COVID aux soins intensifs meurent.»

Il y avait vendredi 161 patients atteints de COVID-19 aux soins intensifs en Ontario. Quinze autres décès dus à la COVID-19 ont été signalés vendredi.

Près de 90 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 86,4 % ont reçu au moins deux doses.