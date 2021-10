L’Ontario supprime plusieurs limites de capacité pour les activités en plein air

TORONTO — L’Ontario supprime les limites de capacité pour les événements publics en plein air, comme les cérémonies du jour du Souvenir et les défilés du père Noël.

Certaines villes, dont Toronto, ont déjà choisi de ne pas organiser cette année de défilé du père Noël, avec foules massées sur les trottoirs.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré jeudi que les limites de capacité extérieure étaient également levées dans la plupart des autres secteurs, comme les foires et les festivals, les espaces extérieurs des musées et des zoos, ainsi que les pistes de ski et d’autres équipements de loisirs en plein air.

Alexandra Hilkene rappelle que le risque de transmission de la COVID-19 est nettement plus faible à l’extérieur.

Les rassemblements sociaux en plein air sont toujours limités à 100 personnes et les limites de capacité pour les discothèques en plein air sont maintenues. Enfin, le gouvernement supprime l’exigence de deux mètres entre les véhicules pour le service au volant.

L’Ontario signalait jeudi 409 nouveaux cas de COVID-19 et trois autres décès. Le ministère de la Santé précise que 65 % de ces nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal n’est pas connu.

On comptait jeudi 132 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19, dont 19 patients transférés de la Saskatchewan. Le ministère souligne que 88 % de ces patients aux soins intensifs ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

L’Ontario signalait aussi jeudi 80 nouveaux cas liés aux écoles. On précise que 88 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin et 84,2 % ont reçu les deux doses.