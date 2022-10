L’Ontario tente de stimuler l’adhésion aux garderies à 10$ avec des modifications

TORONTO — L’Ontario apporte de nouvelles modifications au financement de son programme de garde d’enfants à 10 $ par jour dans le but d’en stimuler l’adoption, près de 20 % des exploitants n’ayant toujours pas décidé de s’inscrire moins de deux semaines avant la date limite.

Le ministère de l’Éducation a envoyé cette semaine une note aux fournisseurs de services de garde agréés indiquant qu’il avait entendu leurs commentaires sur un besoin de stabilité et de cohérence, et les nouvelles lignes directrices visent à faciliter la participation des opérateurs au programme.

Les changements de financement continuent essentiellement les modifications récemment annoncées pour cette année jusqu’en 2023. Lorsque ces changements ont été introduits pour la première fois, les inscriptions ont augmenté, a déclaré une source gouvernementale de haut niveau, qui n’était pas autorisée à parler publiquement de la question. Mais le gouvernement veut aller plus loin, a indiqué la source.

«Notre priorité et notre objectif numéro un sont de rendre ce programme accessible au plus grand nombre de parents possible», a déclaré la source.

La plupart des autres provinces ont finalement vu plus de 90% des fournisseurs admissibles s’inscrire. L’Ontario a été la dernière province à signer une entente avec le gouvernement fédéral et a prolongé sa date limite d’inscription de septembre au 1er novembre.

La note de service de cette semaine indiquait aux titulaires de permis de garde d’enfants qu’un modèle de «remplacement des revenus» se poursuivrait en 2023.

Cela signifie qu’une fois que les parents verront leurs frais réduits de moitié à la fin de cette année, les opérateurs seront compensés en obtenant le montant équivalent de la part du gouvernement.

Le ministère a supprimé la formulation antérieure sur le plafonnement des bénéfices «indus» et une liste de dépenses inadmissibles telles que l’impôt foncier qui avaient suscité des inquiétudes chez certains opérateurs, en particulier dans le secteur à but lucratif. Les opérateurs craignaient de ne pas avoir assez d’argent pour effectuer ces paiements s’ils optaient pour le programme et que leurs revenus provenant des frais des parents étaient réduits.

Mais si la dernière annonce visait à assurer la stabilité et la prévisibilité, certains opérateurs disent qu’ils auront encore besoin de plus.

«Le gouvernement fédéral a garanti cinq ans de financement, pourtant on nous demande de signer un contrat à durée indéterminée et de réduire de plus de la moitié nos revenus, sans aucune (garantie) concernant le financement au-delà de 2023», a indiqué Sharon Siriboe, la directrice de l’Association ontarienne des garderies indépendantes (OAICC), dans une déclaration écrite.

«Comment une petite entreprise peut-elle rester viable et être invitée à apporter des changements aussi importants avec seulement 14 mois de clarté?», a-t-elle ajouté.

Andrea Hannen, dont l’Association des opérateurs de garderies de l’Ontario (ADCO) représente des fournisseurs à but lucratif et à but non lucratif, a déclaré qu’elle entendait la même chose de la part des opérateurs qui n’ont pas encore signé dans les deux secteurs.

«Les garderies font normalement une planification avancée, elles envisagent un délai de trois ans (ou) de cinq ans dans de nombreux cas, pour planifier leurs opérations (…) Que se passe-t-il en 2024? Parce que n’oubliez pas, au fil de la durée de l’accord, votre dépendance à l’égard du financement gouvernemental devient plus grande, il y a donc de plus en plus de contrôle, dans ce cas, qui vous échappe.»

Le ministère a déclaré dans sa note cette semaine qu’il consulte le secteur et travaille sur une formule de financement révisée pour 2024, et qu’il a l’intention de publier un document de travail sur ce qui est envisagé.

Les changements de financement annoncés pour la première fois en août ont semé la consternation parmi les partisans d’un système à but non lucratif, qui ont déclaré que ces modifications supprimaient les freins et contrepoids sur l’argent public et revenaient à capituler devant les exploitants à but lucratif, qui représentent un quart des places autorisées en Ontario.

Carolyn Ferns, coordonnatrice des politiques de la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance, était l’une de ces militantes inquiètes et a déclaré à l’égard de cette dernière note de service qu’elle est au moins ravie de voir qu’il y aura une consultation plus large à l’avenir au lieu de réunions à huis clos avec quelques groupes d’opérateurs.

Karina Gould, la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, a affirmé qu’elle discutait de ces changements avec l’Ontario.

«Nous travaillons en étroite collaboration pour nous assurer que nous pouvons étendre cela à autant d’opérateurs et de parents que possible, tout en veillant toujours à respecter la bonne utilisation des fonds publics», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi à Toronto.

«En fin de compte, nous voulons nous assurer que les fonds publics sont utilisés de manière responsable, et nous continuons donc à faire ce dialogue avec la province», a-t-elle ajouté.

Les opérateurs participant au programme devront soumettre des états financiers audités pour 2023, alors que ce n’est pas obligatoire pour 2022.

Certains fournisseurs sont préoccupés par un aspect financier différent. Le ministère prévoit un financement supplémentaire de 130 millions $ pour tenir compte de la hausse des coûts. Mais cela représente un financement supplémentaire de 2,75 % pour les fournisseurs en 2023, et en septembre, le taux d’inflation de l’Ontario était de 6,7 %.