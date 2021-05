L’Ontario tente d’utiliser des milliers de doses d’AstraZeneca avant leur expiration

TORONTO — Le gouvernement ontarien affirme que des milliers de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca qui expireront lundi font actuellement l’objet de contrôles de qualité avant d’être envoyés aux pharmacies et aux cabinets de médecins.

Le gouvernement indique que 12 000 doses devraient être approuvées vendredi et que d’autres sont toujours en cours d’examen. Une porte-parole de la ministre de la Santé a déclaré qu’environ 26 600 doses avaient été envoyées jeudi matin pour être administrées en deuxième dose aux Ontariens qui l’avaient déjà eu en première dose.

L’Ontario a cessé d’administrer en première dose plus tôt ce mois-ci l’AstraZeneca, lié à un risque accru de caillots sanguins — un trouble rare, mais qui peut être mortel. Le gouvernement ontarien offre maintenant la deuxième dose à 10 semaines d’intervalle, alors qu’environ 45 000 doses doivent expirer le 31 mai.

L’Ontario signalait jeudi 1135 nouveaux cas de COVID-19 et 19 autres décès liés au virus. Les données étaient basées sur plus de 37 700 tests terminés. Le ministère de la Santé a signalé 1072 hospitalisations, dont 650 patients aux soins intensifs et 452 sous respirateur.

Par ailleurs, l’impact des variants et des taux relativement bas d’enseignants et d’élèves vaccinés soulève de sérieuses préoccupations concernant la réouverture des écoles pour un mois en juin, a déclaré jeudi le premier ministre de l’Ontario. Doug Ford a ainsi demandé des avis de dernière minute sur la reprise de l’apprentissage en personne pour le dernier mois de l’année scolaire.

Dans une lettre ouverte aux médecins, scientifiques, autorités de santé publique et syndicats d’enseignants — qui a suscité des critiques selon lesquelles le premier ministre évitait de prendre ses responsabilités —, M. Ford se demande si le retour à l’école pouvait se faire en toute sécurité.

Les écoles de l’Ontario sont fermées depuis avril, alors qu’elles étaient à l’origine de plus d’éclosions que les milieux de travail ou tout autre endroit, indique le premier ministre. Alors que le nombre de cas en Ontario a considérablement diminué au cours des dernières semaines, les experts prévoient une nouvelle flambée — jusqu’à 4000 cas — d’ici la fin juillet, si les écoles rouvrent en juin.

Le premier ministre Ford se dit particulièrement préoccupé du fait que «seulement 41 % des enseignants et des travailleurs de l’éducation sont vaccinés, comparativement à 62 % dans la population adulte générale en Ontario». Et de nombreux élèves ne sont pas encore vaccinés du tout en raison d’un manque d’approvisionnement, ajoute le premier ministre. M. Ford souhaite obtenir des avis avant 17 h vendredi.

L’Université Western, de London, a de son côté annoncé jeudi que les étudiants qui résideront sur le campus en septembre devront avoir reçu leur première dose de vaccin. S’ils ne sont pas vaccinés à leur arrivée, ils devront le faire dans les deux semaines suivantes.