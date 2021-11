L’Ontario transmettra les dossiers de décès de 1800 enfants autochtones

L’Ontario est en voie de transmettre les dossiers de décès d’environ 1800 enfants autochtones au Centre national pour la vérité et la réconciliation.

La publication des dossiers de décès était l’une des recommandations du rapport de 2015 de la Commission de vérité et réconciliation qui documentait les mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans les pensionnats.

Une porte-parole du Bureau du registraire général de l’Ontario a déclaré que la province avait commencé à rassembler et à archiver les dossiers après la publication du rapport.

La province affirme que Service Ontario a des dossiers sur les décès survenus au cours des 70 dernières années qui ont été enregistrés auprès du gouvernement provincial.

Le gouvernement indique que la recherche pour trouver les enregistrements de décès d’enfants autochtones d’âge étudiant a commencé à la fin de 2016 et il a été déterminé que les quelque 1800 enregistrements devraient être divulgués.

La province affirme que des copies numériques des dossiers seront transférées au centre une fois qu’un accord autorisant leur diffusion sera finalisé.

Plus tôt cette année, le gouvernement provincial a accordé 10 millions $ à la recherche des lieux de sépulture dans les pensionnats à la suite de l’annonce que les restes de centaines de personnes avaient été retrouvés enterrés près d’autres établissements au Canada.

La Commission nationale de vérité et réconciliation a identifié 12 emplacements de lieux de sépulture non marqués en Ontario et la province a déclaré qu’il y en avait probablement plus.

Les autorités ont signalé les décès connus de 426 enfants qui fréquentaient des écoles en Ontario et un nombre inconnu d’enfants toujours portés disparus.