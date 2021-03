L’Ontario utilisera les vaccins AstraZeneca pour les 60-64 ans

TORONTO — L’Ontario administrera le nouveau vaccin Oxford-AstraZeneca aux personnes de 60 à 64 ans.

Le gouvernement ontarien avait annoncé mardi qu’il voulait suivre les conseils du Comité consultatif national de l’immunisation, qui recommande de ne pas administrer pour l’instant le vaccin d’Oxford-AstraZeneca à des personnes âgées de 65 ans et plus. Le comité estime qu’il y a trop peu de données sur ce groupe d’âge actuellement.

La solliciteure générale de l’Ontario, Sylvia Jones, a aussi précisé mercredi que le vaccin Oxford-AstraZeneca ne serait pas administré dans des cliniques de vaccination de masse, mais par une «voie différente», qu’elle n’a pas précisée.

Mme Jones ignorait encore, mercredi, combien de doses recevrait l’Ontario. Elle a également indiqué que le gouvernement avait signé un accord avec l’association des pharmaciens de la province pour que la vaccination puisse se faire aussi dans les pharmacies au cours des mois à venir.

À ce jour, l’Ontario a administré un total de 754 419 doses d’un des deux vaccins disponibles actuellement. Les autorités indiquent que 27 398 doses ont été administrées depuis le dernier bilan, mardi.

La province a signalé mercredi 958 nouveaux cas de COVID-19 et 17 autres décès dus au virus. De ce millier de nouveaux cas, 249 étaient recensés à Toronto, 164 dans sa banlieue de Peel et 92 dans celle de York. Mercredi, 668 personnes étaient hospitalisées, dont 274 aux soins intensifs et 188 sous respirateurs.