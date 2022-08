L’Ontario veut accréditer rapidement des infirmières formées à l’étranger

TORONTO — La ministre de la Santé de l’Ontario soutient que son gouvernement tente d’accélérer l’arrivée dans les hôpitaux d’infirmières formées à l’étranger, afin de remédier aux pénuries de personnel qui ont entraîné la fermeture de salles d’urgence pendant des heures, voire des jours.

Sylvia Jones a déclaré mardi en entrevue à La Presse Canadienne que son gouvernement avait déjà posé des gestes depuis quatre ans pour éviter ces pénuries de main-d’œuvre, notamment l’augmentation du nombre de travailleurs de la santé – elle soutient que plus de 10 000 employés ont été ajoutés depuis le début de la pandémie.

La ministre Jones a indiqué que le gouvernement mettra en place des «mesures supplémentaires» pour renforcer les capacités du réseau. Elle a spécifiquement souligné l’arriéré de travailleurs de la santé formés à l’étranger qui attendent une certification pour œuvrer en Ontario.

Des associations d’infirmières, des dirigeants d’hôpitaux et d’autres professionnels et défenseurs du réseau public ont déclaré que cette pénurie avait été causée par l’épuisement professionnel de travailleurs qui ont été sur les lignes de front pendant plus de deux ans de pandémie. Ils soutiennent que plusieurs de ces travailleurs, qui s’estiment mal payés, ont quitté la profession, ce qui a provoqué une pénurie de main-d’œuvre dans certains hôpitaux.

Les infirmières ont demandé l’abrogation de la loi de 2019 qui plafonne à 1 % par année les augmentations de salaire dans la fonction publique en Ontario. Mais la ministre Jones répond que «ce débat devra avoir lieu à un autre moment».

Les partis d’opposition ont critiqué Mme Jones pour ne pas avoir encore tenu de conférence de presse afin d’aborder publiquement la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé.

La ministre a soutenu que son rôle au cours des dernières semaines avait été de rencontrer des organisations et des acteurs du secteur qui ont des solutions à proposer.