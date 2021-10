L’Ontario veut ajouter 2000 infirmières dans ses foyers de soins de longue durée

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario prévoit dépenser jusqu’à 100 millions $ pour ajouter 2000 infirmières dans les foyers de soins de longue durée au cours des prochaines années.

Le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, a déclaré mercredi que ce plan venait appuyer l’engagement de son gouvernement à augmenter les «soins directs» aux résidents des foyers à quatre heures par jour, en moyenne, d’ici 2025. Actuellement, ces résidents reçoivent en moyenne deux heures et 45 minutes de «soins directs» de la part du personnel infirmer et des préposés, selon le gouvernement.

Les personnes âgées qui arrivent dans des foyers de soins de longue durée sont plus âgées qu’il y a dix ans et elles ont des besoins plus complexes, «mais la quantité de soins qu’ils reçoivent chaque jour n’a pas suivi», a expliqué le ministre Phillips en conférence de presse à Toronto.

Le financement annoncé mercredi ira à plusieurs programmes au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement fournira par exemple jusqu’à 6000 $ par année pour les frais de scolarité de préposés qui voudraient devenir des infirmières auxiliaires autorisées, et jusqu’à 10 000 $ par année pour les infirmières auxiliaires qui voudraient devenir des infirmières autorisées. Les participants devront s’engager à travailler ensuite dans un établissement de soins de longue durée pour une période équivalente à celle de leurs études.

Le gouvernement vise également à accroître l’accès aux programmes de sciences infirmières dans les collèges financés par l’État. Un autre volet du programme offrira par ailleurs jusqu’à 6000 $ par année aux infirmières formées à l’étranger pour obtenir les titres de compétences requis en Ontario.

L’annonce de mercredi est la plus récente d’une série d’initiatives qui devraient être présentées jeudi à l’Assemblée législative. M. Phillips a déclaré que le projet de loi établirait des normes en matière de soins de longue durée, y compris l’engagement formel de «quatre heures de soins directs par jour» d’ici 2025.

Plus tôt cette semaine, le ministre avait annoncé son intention de doubler le nombre d’inspecteurs dans les foyers de soins de longue durée et de revenir aux inspections inopinées, que le gouvernement progressiste-conservateur avait réduites en 2018, avant la pandémie.

M. Phillips a aussi indiqué qu’une annonce serait faite cette semaine sur le salaire des préposés. L’augmentation salariale temporaire de 3 $ de l’heure accordée pendant la pandémie doit expirer dimanche, 31 octobre.

Les syndicats ont attribué notamment aux bas salaires la pénurie de personnel qui sévit dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Ces foyers en Ontario, comme au Québec, ont connu une hécatombe d’infections et de décès de la COVID-19, surtout au début de la pandémie en 2020.

Le premier ministre Doug Ford a déjà indiqué qu’il rendrait permanente cette augmentation de salaire des préposés, mais il n’a pas précisé quand ni comment.