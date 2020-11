L’Ontario veut établir des normes dans les foyers de soins de longue durée

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario promet d’établir une nouvelle norme selon laquelle les résidents des établissements de soins de longue durée recevraient en moyenne quatre heures de soins directs par jour.

Une source gouvernementale non autorisée à s’exprimer publiquement a déclaré que la province annoncera lundi son engagement, en promettant de le concrétiser d’ici 2024-2025.

La source indique que des détails supplémentaires seront présentés dans le budget provincial plus tard cette semaine et qu’un plan de dotation en personnel de soins de longue durée sera dévoilé le mois prochain.

La source affirme que la province devra embaucher «des dizaines de milliers» de travailleurs de soutien, d’infirmières auxiliaires et d’infirmières dans les années à venir pour fournir ces soins.

Le gouvernement affirme que les résidents des établissements de soins de longue durée reçoivent actuellement en moyenne 2,75 heures de soins directs par jour.

Les militants pour les soins de santé et les syndicats font pression depuis longtemps pour obtenir une norme de soins minimale de quatre heures afin d’améliorer les conditions dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario.

La source a déclaré que le gouvernement élaborait une stratégie pour mettre en œuvre la norme de soins depuis un certain temps dans le cadre de son plan visant à corriger ce qu’il considère comme un système de soins de longue durée «brisé» où plus de 2010 résidents sont décédés depuis le début de la pandémie.

«Ces plans prennent des mois, pas des jours pour se développer», a souligné la source.

Plus tôt ce mois-ci, la Commission d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de la province a indiqué que l’Ontario devait dépenser plus d’argent, de manière permanente, afin que les foyers puissent embaucher plus de préposés au soutien et d’infirmières.

La commission — qui étudie comment le nouveau coronavirus se propage dans le système de soins de longue durée — a également déclaré que la province devrait mettre en œuvre son propre plan de dotation en personnel issu d’une enquête sur une infirmière qui s’est attaquée mortellement à des résidents de maisons de soins.

La province a publié cette étude en juillet en réponse à l’enquête sur Elizabeth Wettlaufer, une infirmière en soins de longue durée qui a profité de graves pénuries de personnel. Elle a tué huit résidents en neuf ans avec des injections mortelles d’insuline, souvent alors qu’elle travaillait seule pendant le quart de nuit.

Cette étude recommandait un minimum de quatre heures de soins directs par résident et par jour.

Les néo-démocrates de l’Ontario ont présenté quatre projets de loi d’initiative parlementaire, le plus récemment la semaine dernière, dans le but de garantir la qualité des soins dans les foyers.

Le NPD a également inclus la norme de soins dans le premier volet de sa plateforme électorale 2022, publiée le mois dernier.