L’Ontario veut faciliter l’accès aux permis d’exercice pour les immigrants

TORONTO — L’Ontario est sur le point de déposer un projet de loi qui permettrait aux immigrants d’obtenir plus facilement un permis pour exercer des professions qui correspondent à leur domaine d’expertise.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a déclaré que le projet de loi, s’il était adopté, empêcherait de nombreux organismes de réglementation d’exiger des immigrants qu’ils aient une expérience de travail au Canada pour obtenir un permis.

Cela normaliserait également les exigences des tests en anglais et garantirait que les demandes de permis d’exercice soient traitées plus rapidement.

M. McNaughton dit que les changements aideraient à éliminer les obstacles auxquels les immigrants sont souvent confrontés lorsqu’ils essaient de travailler dans leur profession.

«C’est vraiment une injustice quand on pense que seulement 25 % des immigrants en Ontario occupent des emplois et des professions pour lesquels ils ont été formés», a-t-il déclaré lors d’une entrevue.

«Il s’agit d’améliorer leur vie, de s’assurer qu’ils obtiennent des chèques de paie plus importants et plus de protections.»

M. McNaughton dit que l’Ontario fait face à une pénurie de main-d’œuvre, car quelque 293 000 emplois sont vacants dans toute la province.

La loi s’appliquerait aux organismes de réglementation régissant les ingénieurs, les architectes, les enseignants, les comptables et les travailleurs sociaux, entre autres. Mais cela n’affecterait pas ceux qui réglementent les professions médicales, y compris ceux qui autorisent les médecins et les infirmières.

La législation aiderait également les travailleurs formés à l’étranger pour 23 métiers, notamment les électriciens, les plombiers et des ingénieurs.

Les organismes délivrant des permis d’exercice pourraient toujours demander des exemptions pour pouvoir exiger une expérience de travail au Canada, mais cela nécessiterait l’approbation du gouvernement, a précisé M. McNaughton.

«Ils doivent présenter un dossier de santé et de sécurité, qui sera présenté au ministère pour approbation», a-t-il déclaré, notant qu’il espérait voir les changements apportés par la loi entrer en vigueur dans deux ans.