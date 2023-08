L’Ontario veut légiférer pour protéger les travailleurs de la chaleur extrême

L’Ontario souhaite modifier la loi pour protéger les travailleurs de la province contre les maladies liées à une température élevée dans un contexte d’augmentation des épisodes de chaleur accablante au Canada en raison des changements climatiques.

Le projet de loi proposé introduirait un règlement «autonome» sur le stress dû à la chaleur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) avec diverses exigences pour tous les lieux de travail où cette loi s’applique.

La proposition exigerait que les lieux de travail respectent les limites d’exposition au stress thermique pour les charges de travail légères à très lourdes, conformément aux méthodes utilisées pour déterminer les expositions à la chaleur.

Les employeurs seraient également tenus de mettre en œuvre des mesures pour contrôler les expositions à la chaleur et fournir aux travailleurs des informations et des instructions sur la façon de reconnaître les signes de maladies liées à la chaleur.

La proposition du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences indique qu’une analyse visant à évaluer l’impact de ces réglementations est en cours.

Le ministère affirme que les épisodes de chaleur accablante constituent «un risque croissant pour la santé des travailleurs en Ontario» et que les vagues de chaleur et les maladies liées à la chaleur devraient «devenir plus fréquentes».