L’Ontario veut offrir rapidement une troisième dose de vaccin à tous les citoyens

TORONTO — L’Ontario veut offrir éventuellement une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à tous les citoyens, alors que le prochain «groupe prioritaire» pourra prendre rendez-vous à compter de samedi.

À partir du 6 novembre, quelque 2,75 millions d’Ontariens deviendront en effet admissibles pour une dose de rappel: les personnes âgées de 70 ans et plus, le personnel de la santé et les préposés essentiels dans les résidences, les Ontariens qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou une dose de Janssen, ainsi que tous les Autochtones.

La troisième dose — l’un des deux vaccins à ARNm — sera offerte plus tard à d’autres groupes, en fonction de l’âge et du risque, tout en respectant un intervalle de six à huit mois depuis la deuxième dose. Les responsables de la santé publique envisagent un déploiement généralisé pour le début de 2022.

Par contre, le gouvernement privilégiera l’administration d’une première dose aux enfants de cinq à onze ans, qui pourrait être approuvée dès ce mois-ci par les autorités fédérales, croient les responsables ontariens.

Plus de 250 000 Ontariens sont déjà admissibles à la troisième dose, notamment certaines personnes immunodéprimées, ainsi que les résidents de foyers de soins de longue durée, de résidences pour aînés et d’autres milieux de vie pour les personnes âgées. Les autorités affirment que 65 % de ces personnes admissibles à une troisième dose l’ont déjà reçue.

Les groupes prioritaires identifiés par l’Ontario sont conformes aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation, bien que ce comité fédéral ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’une diminution de l’immunité contre les symptômes graves dans la population générale.

Les responsables ontariens admettent que les deux doses offrent toujours une protection très élevée pour la population générale après six mois, en particulier contre les symptômes graves et les décès. La troisième dose offrirait en fait une protection supplémentaire contre les symptômes plus bénins de la COVID-19, indique-t-on.

L’Ontario signalait mercredi 378 nouveaux cas de COVID-19 et cinq autres décès. Le ministère de la Santé précise que 62 % des nouveaux cas concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal n’est pas connu.

Il y avait mercredi matin 137 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19, dont 25 proviennent de la Saskatchewan. Le ministère indique que 91 % de ces patients aux soins intensifs ne sont pas complètement vaccinés ou le statut vaccinal n’est pas connu.

Près de 88,3 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 84,7 % ont reçu les deux doses.