L’Ontario veut réformer le travail, notamment pour protéger le droit à la déconnexion

TORONTO — De nombreux travailleurs ontariens pourraient obtenir le droit de se «déconnecter» de leurs appareils mobiles en dehors des heures de travail, en vertu d’un projet de loi déposé lundi par le gouvernement conservateur.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, a expliqué qu’il ne voulait pas que l’Ontario devienne un endroit où les gens ne décrochent jamais du travail, où le temps passé en famille passe en dernier.

«C’est un problème qui a été vraiment mis en évidence en raison de la pandémie, a rappelé lundi le ministre McNaughton. La frontière entre le temps passé en famille et le temps de travail est devenue floue.»

Le projet de loi obligerait notamment les employeurs de 25 employés ou plus à élaborer des politiques de déconnexion du travail. On pourrait par exemple déterminer un délai raisonnable pour répondre à des courriels du bureau, mais aussi encourager les employés à activer la notification d’absence lorsqu’ils ne sont pas à l’horaire.

Le gouvernement de Doug Ford soutient qu’il s’agit de la première loi du genre au Canada. Le projet de loi omnibus propose une foule d’autres politiques favorables aux travailleurs, notamment une interdiction des clauses de non-concurrence, qui empêchent souvent les travailleurs d’accepter un nouvel emploi dans le même secteur d’activité.

Le projet de loi permettrait également aux immigrants d’obtenir plus facilement un permis de travail pour exercer des professions qui correspondent à leur formation, et le gouvernement ontarien exigerait que les agences de placement temporaire soient titulaires d’un permis. Par ailleurs, la loi obligerait les entreprises et les commerces à laisser les chauffeurs-livreurs utiliser leurs toilettes.

L’opposition sceptique

Les partis d’opposition ont salué les grands principes qui sous-tendent le projet de loi, mais certains ont exprimé leur scepticisme face à ce soudain intérêt des progressistes-conservateurs pour les travailleurs.

Les oppositions rappellent que le premier ministre Ford a annulé l’augmentation prévue du salaire minimum à 15 $, promulguée dans la loi du gouvernement libéral précédent. Cette loi garantissait aussi aux travailleurs 10 jours de «congé personnel», dont deux payés; ces congés ont été remplacés par huit congés sans solde. Pendant la pandémie, les conservateurs ont finalement créé un programme temporaire de trois jours de congés de maladie payés.

Le syndicat Unifor a déclaré que des questions subsistent quant à la manière dont les nouvelles politiques limiteraient réellement la communication en dehors des heures de travail — et comment les employés qui doivent travailler en dehors des heures normales seraient rémunérés.

«Cette loi permettra aux entreprises de commencer à définir les limites de l’accès aux employés (après les heures), mais il faudra du temps et des efforts continus pour combattre les attentes tacites que de nombreux travailleuses et travailleurs sachent exister s’ils veulent conserver leur poste ou avoir une promotion», a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l’Ontario d’Unifor.

«Les politiques de droit à la déconnexion des entreprises doivent avoir un réel mordant et être appliquées de manière égale, car elles risquent de creuser le fossé entre les sexes, les femmes qui ont des responsabilités supplémentaires à la maison et dans la garde des enfants optant pour des politiques de déconnexion, tandis que leurs homologues masculins se portent volontaires pour combler le vide et progresser» dans leur carrière, a soutenu la leader syndicale.