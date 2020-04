L’Ontario votera pour prolonger l’état d’urgence

TORONTO — L’Ontario devrait prolonger l’état d’urgence de la province d’un autre mois, mardi, alors qu’un petit groupe de politiciens se réunit à l’Assemblée législative provinciale pour adopter le projet de loi.

Le premier ministre Doug Ford avait déclaré lundi qu’il était trop tôt pour lever les restrictions, la province devant continuer de lutter contre la pandémie de COVID-19.

La législature tient une session d’urgence mardi après-midi pour prolonger l’ordre — qui a causé la fermeture des entreprises non essentielles et des garderies — de 28 jours supplémentaires. Le gouvernement n’a pas encore indiqué si les fermetures d’écoles seront prolongées au-delà de la date prévue du 4 mai.

«Nous voyons une lueur, une lueur de lumière au bout du tunnel ici», a déclaré M. Ford lundi.

Lors de précédentes séances de ce type, un nombre limité de politiciens avaient été tenus d’assister afin de respecter la distanciation sociale.

Mardi, 28 législateurs sont présents, dont 14 membres du gouvernement progressiste-conservateur, huit néo-démocrates, deux libéraux, deux députés indépendants et le président de la Chambre.

On s’attend également à ce que le gouvernement adopte un certain nombre d’autres lois pour modifier certains règlements applicables aux conseils scolaires, aux établissements postsecondaires et aux municipalités pendant la pandémie.

La chef du NPD, Andrea Horwath, a déclaré que le parti d’opposition soutiendrait le projet de loi du gouvernement progressiste-conservateur visant à prolonger l’état d’urgence et aiderait à accélérer son adoption.

Cependant, elle a exhorté les conservateurs à accroître l’aide aux personnes dans le besoin qui ne sont pas admissibles au soutien du revenu fédéral.

«Le fait est que les gens espéraient que la loi les sauverait des nuits blanches et des paiements qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre», a-t-elle déclaré. «Ce n’est pas le cas. Si l’Ontario ne fait pas plus pour aider, certaines personnes seront affamées.»

Mme Horwath a également exhorté la province à prendre de nouvelles mesures pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée, où 93 éclosions de COVID-19 ont été signalées.

Le gouvernement devrait immédiatement empêcher les travailleurs d’être à l’emploi de plusieurs foyers et augmenter leurs salaires, a conseillé Mme Horwath.

«Nous devons les payer suffisamment bien pour qu’ils n’aient pas besoin de faire d’autres heures dans un deuxième établissement», a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, l’Ontario a signalé 483 nouveaux cas de COVID-19 mardi et 43 nouveaux décès.

Cela porte le total de la province à 7953 cas, dont 334 décès et 3568 guérisons.

Les chiffres de mardi représentent une augmentation de 6,5 % par rapport au total de lundi, poursuivant la tendance d’un taux de croissance relativement faible observé au cours des derniers jours.