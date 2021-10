L’ONU appelle à l’aide: les Afghans vont souffrir de «faim aiguë» cet hiver

OTTAWA — Un nouveau rapport des Nations unies prédit que la moitié de la population afghane souffrira de «faim aiguë» au cours des prochains mois, à moins que le Canada et ses alliés occidentaux n’intensifient leur soutien financier.

Le rapport conjoint de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et du Programme alimentaire mondial (PAM) indique que 22,8 millions d’Afghans seront confrontés à la «faim aiguë» dans les mois à venir — la pire crise observée en une décennie dans ce pays.

Le PAM affirme qu’il n’est financé qu’au tiers et qu’il aura besoin de 272 millions $ par mois pour fournir une aide alimentaire aux Afghans.

L’appel de l’ONU pour plus de fonds intervient alors que les ressources financières semblent se tarir pour garder des refuges ouverts à Kaboul afin de protéger et nourrir quelque 1700 Afghans qui ont l’autorisation de venir au Canada, mais qui restent coincés dans le pays contrôlé par les talibans.

Bon nombre de ces Afghans et de leurs familles font face à des représailles de la part des talibans pour avoir aidé le Canada, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN en travaillant comme interprètes.

Le gouvernement canadien s’est engagé à réinstaller 40 000 réfugiés afghans qui ont déjà fui le pays, mais une porte-parole du PAM au Canada a déclaré qu’on ne peut pas oublier ceux qui resteront là-bas.

«L’Afghanistan est en train de devenir la plus grande crise humanitaire au monde», a déclaré la porte-parole Julie Marshall.

«Avant que les familles ne soient obligées de choisir entre la migration et la famine, le PAM a besoin d’un financement rapide et flexible pour poursuivre notre intervention vitale en Afghanistan. Le Canada a toujours répondu généreusement au PAM, mais maintenant plus que jamais, nous avons besoin que tous les donateurs internationaux honorent leurs promesses», a-t-elle ajouté.

L’économie afghane s’est effondrée en même temps que son gouvernement soutenu par l’Occident, lorsque l’arrivée des talibans a provoqué un exode rural l’été dernier. Les Afghans ont fui massivement les zones rurales et ont cherché refuge dans les villes, ce qui a provoqué une grave insécurité alimentaire, que l’on ne voit généralement pas dans les zones urbaines de ce pays.

Julie Marshall a déclaré que le PAM a fourni de la nourriture, de l’argent et une aide nutritionnelle à 10,3 millions de personnes depuis le début de cette année. Cela a inclus des traitements pour la malnutrition pour près de 400 000 femmes enceintes et allaitantes, et pour 790 000 enfants de moins de cinq ans.

Le mois dernier, l’ONU a lancé un appel éclair de fonds pour soutenir l’aide humanitaire et le développement et a levé des promesses de dons totalisant près de 750 millions de dollars, mais jusqu’à présent, seulement 45 % de ce montant a été versé.

«La faim augmente et les enfants meurent. Nous ne pouvons pas nourrir les gens avec des promesses – les engagements de financement doivent se transformer en espèces sonnantes et trébuchantes, et la communauté internationale doit s’unir pour faire face à cette crise, qui devient rapidement incontrôlable», a déclaré David Beasley, le directeur exécutif du PAM.

Le rapport de lundi montre une augmentation de 37% du nombre d’Afghans confrontés à la faim aiguë depuis la dernière évaluation détaillée de l’ONU menée en avril. Il indique que 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë d’ici la fin de l’année, tandis qu’un million d’enfants risquent de mourir sans traitement vital immédiat.

Save the Children a déclaré lundi que les nouvelles données de l’ONU montraient que sur les 22,8 millions d’Afghans jugés à risque, 14 millions d’entre eux sont des enfants. L’organisation a noté que le Canada s’était engagé à verser 50 millions de dollars supplémentaires d’aide humanitaire à la fin août, mais a déclaré lundi que davantage de « soutien vital » était désespérément nécessaire.

Un porte-parole de la ministre du Développement international, Karina Gould, a déclaré lundi que la contribution de 50 millions de dollars du Canada s’ajoutait aux 27,3 millions de dollars alloués à l’Afghanistan plus tôt dans l’année, mais il n’a pas précisé si d’autres fonds viendraient.

« Il semble qu’il n’y ait pas de fin à l’agonie pour les enfants afghans. Après des décennies de guerre et de souffrance, ils sont maintenant confrontés à la pire crise alimentaire de l’histoire de leur pays », a déclaré Chris Nyamandi, directeur national de Save the Children pour l’Afghanistan.

« La situation est déjà désespérée. Nous voyons chaque jour dans nos dispensaires de jeunes enfants qui souffrent de malnutrition sévère parce qu’ils n’ont que des morceaux de pain à manger », a-t-il ajouté.

«Nous continuerons à faire tout notre possible pour leur fournir les services vitaux dont ils ont besoin, mais pour que les efforts d’aide se poursuivent, nous avons besoin de toute urgence que les gouvernements intensifient leur aide au pays.»