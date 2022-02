L’ONU finalise son rapport sur les conséquences des changements climatiques

BERLIN — Des scientifiques et des représentants des gouvernements se sont réunis lundi pour finaliser un important rapport de l’ONU sur la façon dont le réchauffement climatique perturbe la vie des gens, leur environnement naturel et la Terre elle-même.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies (GIEC), un regroupement de centaines des meilleurs scientifiques du monde, publie trois énormes rapports sur les changements climatiques tous les cinq à sept ans. La dernière mise à jour, qui ne sera pas terminée avant la fin février, expliquera comment les changements climatiques affectent déjà les humains et la planète, à quoi s’attendre pour l’avenir, ainsi que les risques et les avantages d’une adaptation à un monde plus chaud.

«Nous craignons que le climat physique qui nous entoure ne change», a déclaré la coprésidente du panel, Debra Roberts, une scientifique environnementale sud-africaine. «Mais pour la plupart des gens, dans leur vie de tous les jours… ils veulent savoir : et alors ? Qu’est-ce que cela signifie pour leur vie, leurs aspirations, leur emploi, leur famille, les endroits où ils vivent?»

Le rapport comprend sept chapitres régionaux «sur la façon dont les changements physiques du climat modifient la vie des gens», a-t-elle déclaré. Et elle a dit qu’il mettra fortement l’accent sur les villes.

Même sans avoir vu le rapport final, les militants le qualifient de signal d’alarme pour la planète.

«Les preuves horribles du GIEC sur l’escalade des impacts climatiques devraient montrer un cauchemar peint dans le langage sec de la science», a déclaré Teresa Anderson, responsable des questions de justice climatique chez ActionAid International, dans un communiqué.

Les scientifiques n’ont pas encore voulu dire précisément ce qu’il y aura dans le rapport, car sa synthèse critique fera toujours l’objet d’intenses négociations entre les auteurs et les gouvernements au cours des deux prochaines semaines, un consensus étant nécessaire pour la version finale. Les brouillons qui ont circulé publiquement seront modifiés, parfois de façon spectaculaire, avant que le rapport ne soit rendu public le 28 février.

En août dernier, le premier des trois rapports, qui a incité l’ONU à déclarer un «code rouge», a décrit la science physique des changements climatiques, tandis qu’un troisième rapport publié en mars portera davantage sur ce qui peut être fait pour limiter les changements climatiques et s’y adapter.

Sans entrer dans les détails, le coprésident du rapport, Hans-Otto Poertner, a déclaré que la science est claire qu’il y a des limites – y compris des limites de température – à ce que les écosystèmes, les espèces et les humains peuvent supporter. À certains endroits, le réchauffement est proche de ces limites et dans quelques cas, comme la plupart des récifs coralliens du monde, les a même dépassées.

«Nous perdons des espaces de vie pour les espèces et pour nous-mêmes», a déclaré M. Poertner, un biologiste allemand, lors d’un point de presse la semaine dernière. «Parce qu’avec les changements climatiques, certaines parties de la planète deviendront inhabitables.»

Le rapport abordera également les moyens de s’adapter à un monde en constante évolution, notamment la façon dont certains correctifs technologiques peuvent avoir des effets secondaires indésirables.